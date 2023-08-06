بيروت - بولين فاضل



تعود الفنانة نوال الزغبي لتقديم اللهجة الخليجية بعمل غنائي صيفي بعنوان «فخامة معاليك»، ومن المقرر أن تصور الفيديو كليب مع المخرج فادي حداد الذي يعمل على إعداد «ستوري بورد» مختلف وجديد يتناسب مع أجواء الأغنية، إذ رصدت شركة الإنتاج ميزانية ضخمة لهذا العمل الغنائي.



وتحمل أغنية «فخامة معاليك»، كلمات خالد فرناس، ألحان ياسر نور، توزيع وميكس هاني ربيع وماستر ماهر صلاح، إنتاج «لايف ستايلز ستوديوز».



يذكر أن نوال الزغبي قدمت خلال الأشهر الماضية أغنيات «حفلة» و«أنا مش بتساب» و«ريتو» والتي حققت ملايين المشاهدات على «يوتيوب».