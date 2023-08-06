تقدم خمسة نواب باقتراح برغبة بإنشاء معاهد دينية للبنين والبنات للمرحلتين المتوسطة والثانويــــة في كل محافظــــات الكويـــت.



ونصت مقدمة الاقتراح الذي تقدم به النواب فايز الجمهور ود.فلاح الهاجري وحمد العبيد ود.محمد الحويلة وفهد المسعود على ما يلي: «يعتبر التعليم الديني جزءا لا يتجزأ من التعليم العام، ورافدا أساسيا من روافده، ومنذ أن تأسس التعليم الديني في الكويت وهو يقوم بدوره ويحقق أهدافه، وقد ساهـــم بنتائجه ومخرجاته في تعزيز الوسطيــــة، ونشـــر الثقافــــة الإسلاميــة، وغرس الأخلاق الكريمة، وتعميـــق السلوك القويـــم».



ورغم الاهتمام المتزايد عند كثير من الطلاب والطالبات في الالتحاق والانتساب إلى تلك المعاهد الدينيـــة، إلا أننـــا نرى افتقــــارا كثيرا من المحافظــــات إلى وجود تلك المعاهد الدينيــــة بجميع مراحلهــــا الدراسية، مـــا يسبب العزوف عن الالتحاق بها، وكذلك يهدد استمرار الدارسين فيها، لقلتها وبعدها عن مناطق سكنهم وتحملهم لمعاناة المواصلات والاختناقات المرورية.



ونص الاقتراح على ما يلي: «إنشاء معاهد دينية للبنين والبنات للمرحلتين المتوسطة والثانويـــة في كل محافظة من محافظات الكويـــت».