وجه النائب محمد الرقيب سؤالين إلى وزير التعليم، بشأن خطة توزيع الخريجين في البعثات الداخلية والخارجية، وخطة تسكين من حصلوا على ترقيات في الوظائف الإشرافية والفنية والتوجيه من المعلمين والمعلمات، ونص السؤالان على ما يلي:



السؤال الأول



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما خطة وزارة التعليم العالي لتوزيع الخريجين في البعثات الداخلية والخارجية، ولجامعة الكويت وجامعة عبدالله السالم؟ يرجى تزويدي بالعدد والتخصصات.



2- هل خفضت أعداد المقاعد الدراسية لبعض التخصصات لهذا العام؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بالأسباب والخطة الموضوعة في هذا الشأن.



3- هل هناك خطة أو برنامج عمل مشترك بين روافد التعليم مع ديوان الخدمة المدنية؟ يرجى تزويدي بالتخصصات التي طلبها ديوان الخدمة المدنية من وزارة التعليم العالي، والتخصصات التي طلب وقف الابتعاث لها.



4- ما خطة التعليم العالي في زيادة مقاعد التخصصات الطبية؟



5- ما أسس قبول الطلبة الكويتيين أو غير الكويتيين في كلية التمريض سواء للدبلوم أو البكالوريوس؟



6- لماذا لا يزداد عدد المقبولين من فئة غير محددي الجنسية (البدون) في تخصصات التمريض؟ يرجى تزويدي بعدد المقبولين خلال السنوات الـ 10 الماضية من الجنسيات العربية في كلية التمريض، كما يرجى تزويدي بعدد المقبولين من المواطنين ومن أبناء الكويتيات ومن فئة غير محددي الجنسية.



7- ما أهم التخصصات التي أوقفت أو خفضت من مقاعدها في الابتعاث أو في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟ يرجى تزويدي باسم التخصص، وعدد الخريجين منه خلال السنــوات الخمــــس الماضية، وأسباب تقليل عدد المقبولين في هذه التخصصات.



السؤال الثاني



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما خطـــــة وزارة التربية في تسكين من حصلوا على ترقيات في الوظائف الإشرافية والفنية والتوجيه من المعلمين والمعلمات؟



2- متى تفتتح مدارس مدينة المطلاع السكنية؟ يرجى تزويدي بخطة الوزارة في عدد المدارس وتاريخ افتتاح كل مدرسة في القطاعات كافة في المنطقة؟



3- عدد التظلمات المقدمة للوزارة في اختبارات الوظائف الإشرافية والفنية والتوجيه لكل المواد.



4- ما شروط التعيين في الوظائف الفنية ووظائف التوجيه والوظائـــــف الإشرافية في وزارة التربية؟ وهل منحت استثناءات لبعض المتقدمين؟ يرجى تزويدي بالشروط والاستثناءات -إن وجدت-.



5- ردود وزارة التربية على مخالفات وملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة على الوزارة عن السنة الحالية، وما إجراءات الوزارة لتسوية المخالفات أو الملاحظات؟



6- عدد المعلمين في كل مراحل التعليم في الكويت من الذكور والإناث والمواطنين وغيرهم، كما يرجى تزويدي بخطة الوزارة في تكويت المسميات الوظيفية كافة في وزارة التربية من الإداريين والمعلمين.