بداح العنزي



أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة تعذر تخصيص موقع إسكاني بين مدينة المطلاع ومدينة نواف الأحمد السكنيتين لربط المدينتين ببعضهما للاستفادة من جميع البنية التحتية وشبكات الطرق المحيطة التي تخدم تلك المشاريع. وقال الشعلة في كتاب إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان، انه بدراسة الموقع المطلوب بين مدينة المطلاع ومدينة نواف الأحمد السكنيتين فقد لوحظ وجود العوائق التالية: 1- مسار السكك الحديدية. 2- يتداخل مع حدود مدينة نواف الأحمد السكنية. وعليه، فإنه يتعذر تخصيص هذا الموقع للرعاية السكنية، بالإضافة إلى أنه أيضا غير مقرر للسكن ضمن المخطط الهيكلي الثالث الصادر بالمرسوم رقم 255 لسنة 2008.