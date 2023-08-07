عبدالعزيز الفضلي



اعتمد وزير التعليم بالوكالة د.جاسم الأستاد القرار الوزاري الخاص بضوابط تحديد مراكز عمل الكوادر الوطنية للتعيين كأعضاء في الهيئة التعليمية للعام الدراسي القادم 2024/2023 للمرشحين من قبل ديوان الخدمة المدنية للعمل في وزارة التربية.



ويشمل القرار حديثي التخرج من كليتي التربية وكلية التربية الأساسية ومجتازي المقابلات لغير التربويين، الذين بإمكانهم مراجعة المناطق التعليمية لاستكمال إجراءات التعيين وفقا للضوابط المذكورة في القرار الوزاري وللبطاقة المدنية لكل منهم. واستثني من القرار سكان ضاحية علي صباح السالم السكنية (أم الهيمان) وسكان مدينة صباح الأحمد السكنية، وسكان مدينة الخيران السكنية، وسكان الوفرة السكنية، شريطة مباشرتهم العمل في مدارس تلك المناطق. وأشار القرار إلى أنه على منطقة الأحمدي التعليمية متابعة تطبيق هذا الاستثناء. ونص القرار على أن معلمي ومعلمات المواد التي لم يرد ذكرها فيه يتم تعيينهم في المناطق التعليمية التابعة لها أماكن سكنهم، فيما يتولى قطاع التعليم العام إصدار نشرة داخلية لتوزيع الكوادر الوطنية من غير حديثي التخرج وغير التربويين، على ألا تخرج خطة التوزيع عن الإطار العام لهذا القرار. وأوضح نص القرار أنه يعتمد للعام الدراسي 2023/2024.





وفيما يلي مراكز العمل والتخصصات ومناطق السكن بالمراحل التعليمية..