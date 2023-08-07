مبارك الخالدي



قام وفد من جمهورية الصين بتفقد ستاد جابر الدولي ومكوناته صباح امس، ويضم الوفد مجموعة من المهندسين والفنيين، حيث قام بالاطلاع على مرافق الاستاد والأنظمة الملحقة به، ورافق الوفد خلال الزيارة الوكيل المساعد لشؤون الإنشاءات والصيانة بالهيئة العامة للرياضة د.فاطمة السلمان وفريق عمل الاستاد. جدير بالذكر ان ستاد جابر يستعد في الشهر المقبل لاحتضان مباريات المجموعة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 سنة والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد باريس 2024 وذلك بمشاركة منتخبنا الأولمبي والعراق ومكاو وتيمور الشرقية.