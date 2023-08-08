استقبل عضو مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين في مكتبه أمس بمجلس الأمة الطبيب يعقوب العصيمي، لتكريمه بمناسبة إنقاذه حياة طفلة أردنية أصيبت بالاختناق في أحد المتاجر بالعاصمة الأردنية (عمان).



وقال الشاهين في بيان صادر عن مكتبه إن تكريم الطبيب العصيمي هو تكريم لكل العاملين والعاملات في القطاع الطبي بالكويت، مشيدا بجهودهم المخلصة والمتقنة والحيوية طوال ساعات اليوم وأيام السنة.



وأعلن الشاهين عن تبنيه تعميم مبادرة هيمليك (الإسعافات الأولية لحالات الاختناق) بهدف تدريب كوادر متخصصة في دور الحضانة والمدارس من خلال الصحة المدرسية وإدارات الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة والجامعات والأندية الرياضية ومراكز الشباب والأسواق والمولات.