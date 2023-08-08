ذكرت وسائل إعلام أميركية أن حكما قضائيا صدر بحبس الشرطي السابق بمدينة منيابوليس تو ثاو لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر على خلفية اتهامه بالمساعدة والتحريض على قتل جورج فلويد عام 2020.



وظهر فلويد، وهو من أصحاب البشرة السوداء، جاثيا على الأرض قبل مقتله بينما كان شرطي آخر يضع ركبته على رقبته خلال عملية اعتقال فاشلة.



وكان ثاو قد صدر بحقه حكم بالحبس لمدة عامين وأربعة أشهر في وقت سابق بعد إدانته بانتهاك حقوق فلويد المدنية.



وثاو هو الشرطي الرابع والأخير الذي يحكم عليه في جريمة القتل.



وأشعل مقتل فلويد موجة من الاحتجاجات في الولايات المتحدة وعدة دول بسبب العنصرية والمعاملة الوحشية لأجهزة الشرطة.