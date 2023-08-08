تعيين مديرين عامين ومساعدين بعد تنصيب وكلاء مساعدين للقطاعات الجديدة



منصور السلطان



علمت «الأنباء» من مصادر، أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد اعتمد الهيكل التنظيمي الجديد الخاص بوزارة الداخلية، الذي يتضمن توسعة عامة في القطاعات وفصل القطاعات المشتركة واستحداث قطاعات جديدة. وأكدت المصادر أن الهيكل الجديد سيتضمن ما يقارب 18 قطاعا بدلا من القطاعات التسعة المعمول بها حاليا، مشيرة إلى أن الهيكل جاء ثمرة عدة اجتماعات بين المسؤولين في الوزارة ومسؤولي ديوان الخدمة المدنية الذي اعتمد الهيكل الجديد. وبينت أن الهيكل يواكب التطور والتوسع العمراني بإنشاء مدن جديدة تحتاج إلى خدمات أمنية، بالإضافة إلى تخفيف العبء عن القطاعات التي تتشابك فيها الاختصاصات وحل مشكلة تداخل المهام.



وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن الهيكل الجديد خلال الشهر الجاري وتعيين وكلاء مساعدين جدد للقطاعات الجديدة، ومن ثم تسكين الشواغر وتعيين مديرين عامين ومساعدين لهم، تمهيدا لتسكين الشواغر بالقطاعات الميدانية والإدارية.