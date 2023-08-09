ثامر السليم



استمرت الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بحـمـلـتـهـا الإرشاديـة إلكترونية بعنوان (اصنع مستقبلك) لطلبة خريجي الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بخطة البعثات الداخلية تزامنا مع فتح باب التسجيل في البعثات الداخلية وتستمر حتى 13 أغسطس الجاري.



وقال مدير البعثات الداخلية في الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة فهد الخليفة في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الحملة تهدف إلى تعريف خريجي الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالبعثات الداخلية بالتخصصات المعتمدة، مشيرا الى توضيح آلية التقديم والتسجيل في الجامعات والكليات الخاصة في الكويت وتوفير الإرشادات والنصائح الخاصة في عملية التسجيل واختيار التخصصات ضمن البعثات الداخلية. ولفت الى ان لائحة البعثات الداخلية تنص على ان يكون المتقدم طالبا كويتي الجنسية أو من أبناء الكويتيات وألا يكون قد سبق إيفاده وانتهت بعثته بالإلغاء أو بالانسحاب وألا يكون موظفا في جهة حكومية أو مجازا دراسيا أو مبعوثا من جهة اخرى مع أولوية القبول للطلاب الأعلى معدلا في حدود المقاعد المتاحة، كما ان قبول الطالب مشروطا بدراسته في الفصل الذي قبل فيه ويلغى قبوله اذ لم يراجع الجهة وتقديم اختبارات القدرات، ويلزم الطالب بالتسجيل في عبء دراسي كامل ما لم يكن وضع الطالب الأكاديمي يمنعه من ذلك.



وكشف الخليفة عن ان المنحة تغطي الرسوم الدراسية وبدل الكتب ولا يشمل ذلك رسوم التسجيل المتأخر ورسوم المقررات الدراسية التي ينسحب منها الطالب بعد انتهاء فترة السماح مع مراعاة ألا تقل الوحدات الدراسية المتبقية بعد الانسحاب عن العبء الدراسي الاعتيادي وهو 12 وحدة دراسية أو ما يعادلها في النظام الاسترالي، وتلغى البعثة الداخلية للطالب الذي يفصل أكاديميا من المنشأة التعليمية، ولا يعاد ضم الطالب الذي يفصل سلوكيا أو اخلاقيا ما لم يرد إليه اعتباره.



وعن شروط الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية (خريجي الثانوية)، قال أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها خلال مدة أقصاها 26 شهرا (سنتان وشهران)، كما يشترط أن يقدم النسخة الأصلية من شهادة الثانوية للجامعة التي قبل فيها، وأن يكون مستوفيا للحد الأدنى لمعدل الشهادة الثانوية الذي يحدده مجلس الجامعات الخاصة، بالإضافة إلى شروط المؤسسة التعليمية الخاصة.