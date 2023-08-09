استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى البلاد هانس كريستيان فرايهير فون ريبنيتس، ترافقه مسؤولة العلاقات العامة زينة الناصر.



وتناول اللقاء أحاديث ودية حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والعديد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى استعراض سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين سفارة ألمانيا و«الأنباء» في خدمة القضايا التي تهم الشعبين الصديقين.



وقد أهدى السفير الألماني فون ريبنيتس رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق كتابا بعنوان «حقائق عن ألمانيا» يتناول عددا من الموضوعات التعريفية بجمهورية ألمانيا الاتحادية تتناول السياسة الخارجية والمجتمع والتعليم والاقتصاد والثقافة.



هذا، وحضر اللقاء نائب رئيس التحرير الزميل عدنان خليفة الراشد.