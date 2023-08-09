مفرح الشمري



في الوقت الذي نشاهد العديد من مقاطع الفيديو بمواقع السوشيال ميديا تمر مرور الكرام، استوقفني مقطع فيديو يحمل بين طياته الكثير من معاني الإنسانية والتواصل مع الآخرين خصوصا من إخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة.



المقطع للممثلة السورية مروة الأطرش وهي تدعم مصمم أزياء سوريا «أصم» اسمه حسن في بداية حياته العملية، لتكون صوته في توصيل إبداعات تصميماته إلى العالم حتى ينتشر اسمه في المجال الذي أحبه، فارتدت أول فستان صممه وتعلمت لغة الإشارة لتكون الوجه الإعلاني له لمولوده الأول في عالم تصميم الأزياء.



على الرغم من أن المقطع بلا صوت إلا أن رسالة المقطع وصلت للجميع بأن الفن رسالة، وقلما نجد في عالمنا العربي حاليا من يوصل هذه الرسالة بشكل صحيح حتى وإن كانت الرسالة من خلال لغة الإشارة.. شكرا مروة على هذه الرسالة الجميلة، وكل التوفيق للمصمم السوري حسن.