استقبل النائب حمد العبيد في مكتبه أمس وفدا من سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت ممثلا بالسكرتير الثالث في السفارة يين كي ورئيس المراسلين وو دونغهوي.



وناقش الجانبان مشروع مكافحة التصحر الذي يعتبـــر من أكثــــر المشاريع التي تحتاج اليهــا الكويـــــت لمواجهـــة هذه الظــــاهرة والتغيــــرات المناخيـــة.



ورحب النائب حمد العبيد وفق بيان صادر عن مكتبه، بفكرة المشروع والتعاون الكويتي - الصيني في هذا الجانب، منوها بالعلاقات المتينة التي تربط البلدين الصديقين، وسبل تعزيز وتنمية هذا التعاون في شتى المجالات.