وجه النائب فارس العتيبي سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة الشيخ فراس الصباح طالب فيه تزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ تزويدي بصورة ضوئية من العقود الموقعة بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والشركات بشأن توريد الأجهزة التعويضية (سماعات الأذن ـ الكراسي المتحركة).



2 ـ بيان عدد الطلبات المقدمة من المستحقين من تاريخ 1/1/2020 حتى تاريخ ورود السؤال؟ وبيان عدد الطلبات التي تم صرفها، والتي لم يتم صرفها وبيان أسباب عدم الصرف.



3 ـ تزويدي بعدد الأجهزة التعويضية (سماعات الأذن ـ كراسي متحركة) المتواجدة بمخازن الهيئة حاليا طبقا لمحاضر الجرد الأخيرة، مع تزويدي بصورة ضوئية من تلك المحاضر.