وجّه النائب سعد الخنفور سؤالا الى وزير التعليم استفسر منه عن دور الوزارة وسياساتها في دعم الكوادر الوطنية من الحاصلين على درجات علمية «الماجستير والدكتوراه»، مطالبا الوزير وكل أجهزة الوزارة بالاستفادة من أبحاثهم ودرجاتهم العلمية والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لهم، وتوفير الوظائف المناسبة في مجالات تخصصهم الأكاديمي في كل القطاعات الأكاديمية ومنها الجامعات والكليات والمعاهد الخاصة.



وتطرق الخنفور في سؤاله إلى سياسة الوزارة الحالية التي لم تلزم الجامعات الخاصة بإحلال المواطنين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه في الجامعات الخاصة بدلا من الأساتذة الوافدين، مؤكدا أن هناك الكثير من النماذج الوطنية تفوق عددا كبيرا من الأساتذة غير الكويتيين في الجامعات والكليات والمعاهد خبرة ودرجة علمية.



وطالب الخنفور بتزويده بسياسة الوزارة تجاه إحلال حملة الماجستير والدكتوراه من المواطنين في الجامعات الخاصة بدلا من الأساتذة غير الكويتيين مع تزويده بإحصائية توضح أعداد المدرسين والأساتذة في الجامعات الخاصة والمعاهد وتخصصاتهم، والآخرين الذين حصلوا على لقب رئيس جامعة وعميد كلية رؤساء أقسام.



وتساءل الخنفور عن نسبة التكويت المفروضة على الجامعات والكليات والمعاهد الخاصة لأعضاء هيئة التدريس، ورؤية الوزارة لهذه النسبة مستقبلا والجهة التي تقوم بالتدقيق على درجتي الماجستير والدكتوراه قبل منحهم إذن العمل وما اذا كان تعيين عضو هيئة التدريس بعقد جزئي أو بنظام الاستعانة أو ما يشابه من الأنظمة يدخل ضمن نسبه التكويت المطلوبة لأعضاء هيئة التدريس.