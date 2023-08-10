أعلنت شركة عقارات الكويت، عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من 2023، حيث أظهرت النتائج تحقيق الشركة قفزة بأرباحها بنسبة 62%، لتصل إلى 7.6 ملايين دينار، مقارنة مع 4.7 ملايين دينار للفترة ذاتها من 2022، ويعزى النمو خلال الفترة إلى زيادة إيرادات تأجير العقارات واستمرار مبيعات الوحدات العقارية، خصوصا بمشروع «Maiso Th8» في دبي.



وفي هذا السياق قال رئيس مجلس إدارة شركة عقارات الكويت إبراهيم الذربان: «حققت عقارات الكويت صافي إيرادات تأجيرية بلغت 14.7 مليون دينار، مقابل 13.9 مليون دينار للفترة ذاتها من 2022، وبلغت ربحية السهم 8.34 فلوس للسهم الواحد، مقابل 5.18 فلوس للسهم الواحد عن ذات الفترة من العام الماضي. وبلغ إجمالي الأصول 368.3 مليون دينار، مقابل354.7 مليون دينار للفترة ذاتها من 2022».



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة طلال البحر: «تسير الشركة بخطوات ثابتة نحو إنجاز مشاريعها سواء في داخل الكويت أو خارجها، وفي هذا الإطار أعلنت الأسبوع الماضي عن توقيع شركاتها التابعة اتفاقيات امتياز مع مجموعة فنادق ومنتجعات IHG، لادارة فندقين في كل من دولة الإمارات والكويت، وهو التواجد الأول للعلامة التجارية في كلا الدولتين. والفندقان هما: Th8 Palm Dubai Beach-Vignette Collection، ويتألف من 162 غرفة فندقية، وفندق Vignette Collection Al-Bida’a Beach في الكويت، والذي يتألف من 194 غرفة فندقية، وسيتم إدارة الفندقين من قبل شركة United Hospitality Management الرائدة في أوروبا والشرق الأوسط».



واختتم البحر التصريح قائلا: «مستمرون في تطبيق الخطة الموضوعة من قبل مجلس الإدارة واستكشاف وتطوير مشاريع أخرى تعزز قائمة مشاريع الشركة وتحقق عوائد مجزية للشركة ومساهميها».