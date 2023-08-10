دخلت المطربة شذى حسون عالم الأغنية المصرية للمرة الأولى، من خلال أغنيتها الجديدة «حلم عمري» والتي صورتها في لبنان رفقة المخرج فادي حداد، وقالت عن السبب الذي دفعها لتقديم أول أغنية مصرية في مشوارها الفني: لا ينبغي على الفنان أن يحدد اللهجات التي يشدو بها، بل إن يختار الأغنية الجيدة التي تعرض عليه من دون أن يلتفت الى لهجتها، ربما في بدايتي الفنية كان تركيزي منصبا على بلدي العراق بسبب ندرة الأصوات النسائية العراقية، ولذلك كان لدي هدف أسعى الى تحقيقه، وهو خدمة الأغنية العراقية، لكن مع مرور الوقت، كبر رصيدي من الأغنيات، وأصبحت قادرة على التنويع في الأغاني التي أقدمها.



وبسؤالها من هي صوت مصر الأول في رأيها؟، أجابت حسون في حوار أجرته مع مجلة «لها»: أنا من محبي الفنانة شيرين عبدالوهاب وداعميها، لكن للأسف شيرين دائما تضع نفسها في أماكن خاطئة، وتقع في مشاكل هي في غنى عنها، وتؤثر سلبا فيها، لو سألتني عن مطربتي المفضلة في الإحساس فسأختار شيرين مع كل محبتي واحترامي للفنانة أنغام، فشيرين مطربة قادرة على أن تبيع كل تذاكرها فور عرضها، ولديها قاعدة جماهيرية عريضة في كل الدول العربية.