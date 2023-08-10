كشف السيناريست مدحت العدل عن تفاصيل المسلسل الجديد الذي تشارك به الفنانة يسرا في الماراثون الرمضاني 2024، مع «العدل غروب»، وقال العدل في تصريحات له إن يسرا ستقوم ببطولة عمل من تأليفه ويشاركه في الكتابة المؤلف أمين جمال، وتدور أحداثه في إطار تراجيدي، مؤكدا أن المسلسل سيبتعد عن الفكاهة والكوميديا، قائلا: «هتشوفوا مسلسل نكد وهتبتعد عن الكوميديا».



يذكر أن آخر أعمال يسرا الفنية، مسلسل «1000 حمد الله ع السلامة»، الذي عرض في الماراثون الرمضاني الماضي، وضم عددا كبيرا من النجوم الشباب، أبرزهم: مايان السيد، عنبة، شيماء سيف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.