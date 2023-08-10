تصدرت تايلور سويفت ترشيحات هذا العام لجوائز «ام تي في للموسيقى» بثمانية ترشيحات في فئات تشمل أفضل فنانة العام، فيديو العام، أغنية العام لأغنيتها «Anti-Hero» من بين فئات أخرى، بينما تتبعها المغنية الأميركية «اس زد أيه» بستة ترشيحات.



وحصل كل من دوجا كات، كيم بيتراس، مايلي سيرس، نيكي ميناج، أوليفيا رودريغو، وسام سميث على خمسة ترشيحات لكل منهم، بينما حصلت كل من بلاك بينك، ديدي، وشاكيرا على أربعة ترشيحات.



هذا، ومن المقرر عقد حفل توزيع جوائز 2023 MTV VMAs يوم الثلاثاء 12 سبتمبر على الهواء مباشرة من مركز Prudential في نيويورك، ونيو جيرسي.