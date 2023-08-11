وجه النائب داود معرفي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك، قال في مقدمته: إنه نظرا لأهمية الدور الذي تقوم به شركة نفط الكويت في التصدير، وحرصا منا على تطويرها وتطوير العاملين عليها مهنيا وألا تكون هناك تجاوزات تخل بشروط العمل الوظيفي داخلها وأن يكون العاملون في أعلى المستويات المهنية ويتميزوا بكفاءات عالية.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1- هل هناك تجاوزات ومخالفات صريحة تعيب العقود المبرمة بين (مجموعة العمليات البحرية) عن شركة نفط الكويت وكلا من شركة (المير وهيسكو) إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى توضيح تلك المخالفات، وهل هناك حلول مقترحة لتجاوزها ومن المسؤول عن تلك المخالفات والتجاوزات وهل تمت محاسبته؟



2- هل هناك تعيينات تمت بشركة المير وشركة هيسكو على (بند المكافآت - بند العقود) من دون إعلان وكم عدد الموظفين الذين تم تعيينهم ومسمياتهم، وهل هناك صلة قرابه تربطهم أو أحد منهم بمسؤول في مجموعة العمليات البحرية؟



3- ما الآلية والإجراءات والمعايير التي اتخذت في قرار جلب وتعيين أحد الأشخاص من الجمهورية الليبية (ليبي الجنسية) عن طريق عقد شركة هيسكو وهل تبين بعد تعيينه أنه غير لائق فنيا ولا يستحق التعيين؟ حسب إفادة رئيس فريق عمل عمليات الأسطول البحري وهل تم فرضه عن طريق مدير مجموعة العمليات البحرية؟



4- هل يتم تجديد شهادات الموظفين العاملين على القطع البحرية (ربان قاطرة سفن) على نفقة الشركة، أم على نفقتهم الخاصة؟ علما أن شركة نفط الكويت هي المكلفة بتجديد تلك الشهادات على نفقتها؟ حيث إن المسح البحري لوزارة المواصلات يعتمد على سريان شهادات العاملين على هذه القطع.



5- ما المعايير التي تم اتخاذها في اختيار الطلبة المبتعثين الذين تم اختيارهم للبرنامج التدريبي (الدراسة بالخارج في بريطانيا ملاحة بحرية هندسة بحرية)؟ وهل هناك صلة قرابة بمسؤولين بشركة نفط الكويت وناقلات النفط الكويتية؟



6- ما الآلية والشروط والمعايير التي تم اتباعها في حركة الترقيات الأخيرة من (مراقب اول اسطول بحري) إلي (رئيس شعبة الاسطول) ومدى توافق تلك الشروط والمعايير مع نص الدستور والقانون واللائحة المنظمة لحركة الترقيات بشركة نفط الكويت، وكم عدد المتقدمين مع ذكر أسمائهم وهل تم استبعاد أحد منهم؟ في حال الإجابة بنعم، يرجى ذكر أسمائهم وسبب استبعادهم؟



7- هل هناك رحلات سفر قام بها (مدير مجموعة العمليات البحرية) الحالي منذ توليه منصبه على نفقة الشركة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، ما الغرض منها وماهي طبيعة المهام في تلك الرحلات، وكم تكلفتها؟



8- هل هناك تحقيق بخصوص مخالفات في عقد شركة المير برئاسة نائب الرئيس التنفيذي؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجي تزويدنا بنسخة من التحقيق والتوصيات التي تمت والإجراءات.



9- كم عدد الموظفين في إدارة التلوث البحري وفحص الشهادات؟ وما جنسياتهم؟ وما خطة شركة نفط الكويت لتكويت الإدارات؟