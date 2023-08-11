مفرح الشمري



خيرا فعلت وزارة الإعلام بمنع عرض فيلم «باربي» رسميا في جميع دور العرض السينمائية داخل الكويت، والذي كان مقررا أن يكون متاحا للعرض بتاريخ 31 الجاري.



وجاء في قرار المنع على لسان الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات ورئيس لجنة رقابة الأفلام السينمائية لافي السبيعي، ان الفيلم يحمل في مضمونه أفكارا تشجع سلوكا غير مقبول، إلى جانب تقديم رسالة هدفها تشويه القيم السائدة للمجتمع، مضيفا: قامت اللجنة المختصة بمراقبة الأفلام بتوجيه طلب إلى الشركة المنتجة لحذف بعض المشاهد المخلة قبل أن يتم اتخاذ أي قرار بإجازة عرضه.



فيلم «باربي» الذي صرفت عليه أموال كثيرة واستخدم أرقى التكنولوجيا في تصويره ما هو إلا لترويج فكر معين في رأس القائمين حتى ينتشر في جميع دول العالم وتكون أحداثه مطبقة على الواقع وذلك من خلال دمية «باربي» معشوقة الأطفال التي من خلال هذا الفيلم شوهوا صورتها الجميلة التي علقت بعقول الفتيات الصغار.



قصة الفيلم ومشاهده وحواراته تتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا الإسلامية التي جبل عليها الشعب الكويتي وشعوب الخليج والوطن العربي.



حتى الأجانب، من مواطنين ونقاد وإعلاميين، انتقدوا هذا الفيلم الذي كان ينتظره الكثيرون لشهرة دمية باربي، لكن بعد مشاهدته رفضوا الأفكار التي يحملها على الرغم من وصول إيراداته إلى أرقام كبيرة جدا.



وتضمن مقطع فيديو تداوله الكثيرون لأحد المواطنين الأميركيين وهو يقوم بشرح قصة الفيلم قائلا: فيلم باربي بشع، في الدقائق الأولى يظهر بها بعض الفتيات يلعبن بدمى صغيرة، وأنا أيضا لدى 17 حفيدة وأغلبهن فتيات صغيرات ويفضلن اللعب مع الدمى الصغيرة، واستكمل: الفتيات بأحداث الفيلم يمسكن بالدمى ويقمن بضربها وصفعها ويقولون لن نصبح أمهات بعد الآن، في عالم باربي الرجال هم المشكلة، وهذا فكر نسوي بحت، ويردن التخلص من الرجال لعيش حياة أفضل، مما يحمل تحريضا.



مضيفا: في الواقع كين هو الشخصية الشريرة في الفيلم، وباربي تحاول الفرار لأنها لا تتأقلم مع حقد المجتمع الذكوري وهي تكره كين، والرجال هم الأشرار وهناك بعض الشخصيات من المتحولين جنسيا يؤدون دور باربي، وأنهى حديثه قائلا: الرجال في الفيلم يؤدون دور باربي أفضل من النساء بالمناسبة لذا عليكم إخبار بناتكم الصغار إذا تودين أن تصبحي باربي أو سباحة ماهرة أو أي شيء آخر في هذا المجتمع فالرجال يمكنهم أن يكونوا نساء بشكل أفضل.



وأضاف ان بطل الفيلم قال في إحدى مقابلاته إن فيلم باربي بمنزلة حلوى مع قليل من السم.



أخيرا، فيلم «باربي» هو حلوى ملغومة ومسمومة، ويجب علينا أن نحمي أطفالنا وأسرنا من هذه الحلوى السامة حتى لا تنهار قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا ونخسر ما زرعناه بأطفالنا.