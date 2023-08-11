يبدأ ريال مدريد الحياة من بعد الفرنسي كريم بنزيمة الذي تركه هذا الصيف من أجل الالتحاق بالدوري السعودي، باحثا عن استعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم من غريمه برشلونة، حين يبدأ العملاق الموسم الجديد غدا في مباراة تجمعه مع مستضيفه في إقليم الباسك أتلتيك بيلباو، في حين سيفتتح «الليغا» اليوم بإقامة بمباراتين، حيث يستضيف ألميريا نظيره رايو فاليكانو في الأولى، فيما يحل فالنسيا ضيفا على إشبيلية في الثانية.



ويفتتح «الريال» الموسم الجديد وسط الجدل القائم بشأن كيليان مبابي الذي استبعد عن فريقه باريس سان جرمان الفرنسي لرفضه تفعيل تمديد عقده أو الانتقال هذا الصيف الى فريق آخر، ما سيمنح النادي الباريسي فرصة تقاضي بدل انتقال عوضا عن خسارة بطل مونديال 2018 وهداف نسخة 2022 من دون مقابل الصيف المقبل حين ينتهي عقده.



وبانتظار معرفة ما ستؤول إليه هذه المعضلة، انشغل ريال بمحاولة سد الفراغ الذي خلفه رحيل بنزيمة بعد 14 موسما بألوان النادي الملكي سجل خلالها 354 هدفا في 648 مباراة.



وبهدف سد فجوة العشر النقاط التي فصلته عن برشلونة البطل، أنفق ريال حتى الآن 103 ملايين يورو لضم الجناح الإنجليزي جود بيلينغهام والتركي الواعد أردا غولر.



وحتى الآن، يبقى البرازيلي فينيسيوس جونيور مركز الثقل في هجوم فريق أنشيلوتي الذي تحدث عن خطته لتعويض بنزيمة بالقول إنه سيسعى الى الإفادة من القدرات الهجومية للوافدين الجديدين بيلينغهام وغولر.



وتعرض ريال مدريد لضربة قوية عشية انطلاق الدوري الإسباني لكرة القدم، مع إصابة حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى خلال التدريبات أمس.



وقال النادي الملكي إن الدولي البلجيكي البالغ من العمر 31 عاما سيواجه فترة غياب طويلة وسيخضع لجراحة في الأيام المقبلة، وأشارت تقارير صحافية في إسبانيا إلى أن البلجيكي قد يغيب عن معظم الموسم، إن لم يكن كله.



ورغم الفوز باللقب بأريحية الى حد كبير، شكك مدرب برشلونة تشافي هرنانديز بقدرة فريقه، لاسيما في ظل توجهه لخسارة لاعب من طراز الفرنسي عثمان ديمبلي المرشح انتقاله لسان جرمان.



وفي ظل الأزمة المالية، ركز برشلونة على خيار ضم المخضرمين مثل المدافع إينييغو مارتينيز، ولاعبي الوسط الألماني إيلكاي غوندوغان، وأوريول روميو.



وبعدما حل ثالثا بفارق نقطة فقط خلف جاره ريال، يأمل أتلتيكو أن يؤدي تعزيز دفاعه الى دخوله بقوة على خط اللقب.



وضم أتلتيكو ثلاثي الدفاع سيسار أسبيليكويتا، التركي تشاغلار سويوندجو وخافي غالان، فيما لا يعتبر نجم الوسط البرتغالي جواو فيليكس الذي بات عام 2019 أغلى صفقة في تاريخ النادي، ضمن خطط المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بعد عودته من تشلسي من فترة إعارة غير موفقة.



وتقام مساء غد السبت مباراتان بالإضافة إلى مواجهة «الريال» وأتلتيك بلباو، حيث يستضيف ريال سوسيداد نظيره جيرونا، وفي المباراة الثانية يحل مايوركا ضيفا على لاس بالماس.



فرنسا



ينطلق الموسم الجديد في الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم، بلقاء يجمع نيس مع ضيفه ليل، فيما تقام مباراتان غدا السبت ضمن الجولة الأولى للدوري الفرنسي، حيث يستضيف مارسيليا نظيره ريمس، وفي الثانية يصطدم لوريان مع بطل الدوري «باريس»، وسيشارك ١٨ ناديا فقط لأول مرة منذ ٢٠ عاما.



وطغت أزمة مبابي و«باريس» على عناوين الصحف طوال الصيف بعدما رفض هداف مونديال قطر تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2024 وبالتالي يستطيع الانتقال إلى أي ناد في صفقة حرة. لكن سان جرمان لا يريد التفريط به من دون مقابل، فقرر مواجهة المهاجم الدولي، وخيّره بين تجديد عقده أو الرحيل، علما أن وجهته المفضلة تبقى ريال مدريد الإسباني.