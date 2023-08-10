عواصم - وكالات: قال البيت الأبيض إن نقل إيران خمسة أميركيين من السجن إلى الإقامة الجبرية «أمر مشجع»، لكنه كرر المطالبة بالإفراج عنهم.



وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الاميركي أدريان واتسون «في حين أن هذه خطوة مشجعة، إلا أن هؤلاء المواطنين الأميركيين ما كان ينبغي إطلاقا اعتقالهم في المقام الأول».



وأضافت «بالطبع، لن يهدأ لنا بال حتى يعودوا جميعا إلى الوطن».



وتابعت:«المحادثات جارية للإفراج النهائي عنهم».



وأبلغ مصدر وكالة «رويترز» بأن طهران ستسمح لأميركيين نقلوا من سجن «إيفين» إلى الإقامة الجبرية بمغادرة إيران بعد رفع التجميد عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية.



وقال إن عددا من الإيرانيين المسجونين سيطلق سراحهم بموجب الاتفاق بين طهران وواشنطن.



وأضاف المصدر الذي اطلع على الاتفاق «طرفا الاتفاق يناقشون قضايا فنية بسيطة متعلقة بنقل الأموال إلى إيران».



وكان أربعة مواطنين أميركيين تحتجزهم إيران في سجن إيفين بطهران قد غادروه وهم الآن قيد الإقامة الجبرية.



وعبر محامي أحدهم لـ «رويترز» عن أمله في أن يكون ذلك خطوة على طريق مغادرتهم الجمهورية الإسلامية في نهاية المطاف.