يتطلع برشلونة إلى بداية قوية في الموسم الجديد والذي سيكون مليئا بالتحديات المثيرة في الدوري الإسباني عندما يحل ضيفا على خيتافي اليوم في المرحلة الأولى من «الليغا».



ورغم الفوز باللقب بأريحية الى حد كبير، شكك مدرب برشلونة تشافي هرنانديز بقدرة فريقه، لاسيما في ظل خسارة لاعب من طراز الفرنسي عثمان ديمبيليه المنتقل لباريس سان جرمان.



وقال تشافي «أعتقد أن ريال مدريد يملك فريقا أكبر منا (من حيث الخيارات).. لديهم لاعبون كثر في وسط الملعب ويتمتعون بالقوة البدنية والفنيات، ولديهم مروحة واسعة من الخيارات».



وفي ظل الأزمة المالية، ركز برشلونة على خيار ضم المخضرمين مثل المدافع إينييغو مارتينيز الذي انضم اليه في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع أتلتيك بلباو.



وتعاقد أيضا مع لاعبي الوسط الألماني إيلكاي غوندوغان في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مان سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، وأوريول روميو القادم من جيرونا في صفقة قدرت بـ 3.40 ملايين يورو فقط، عائدا الى الفريق الذي تركه في صيف 2011.



وأبدى تشافي قلقه من الفراغ الذي تركه بوسكيتس خصيصا، قائلا «كان لاعبا مهما جدا بالنسبة لنا، إن كان داخل أو خارج الملعب.. علينا أن نجد لاعبا مهما جدا ليحل بدلا من بوسكيتس. علينا إيجاد هذه القطعة (الناقصة) إذا أردنا المنافسة جيدا».



ويلتقي اليوم سلتا فيغو مع أوساسونا، وفياريال مع ريال بيتيس.



وفي افتتاح المرحلة، حقق فالنسيا بداية جيدة بعد تغلبه على مضيفه إشبيلية حامل لقب الدوري الأوروبي 2-1.



فالنسيا الذي نجا من الهبوط بفارق نقطتين فقط، تقدم بعد ساعة على البداية برأسية من المدافع الغيني الدولي مختار دياخابي، بعد مجهود طيب من زميله البرتغالي أندري ألميدا خدع الحارس المغربي الدولي ياسين بونو (60).



عادل إشبيلية بعد تسع دقائق برأسية من المهاجم المغربي الدولي يوسف النصيري، اثر عرضية من سوسو.



مع ذلك، صدم فالنسيا صاحب الأرض في الدقيقة 88، عندما سجل خافي غيرا هدف الفوز بعد تمريرة من هوغو دورو.



ولعب إشبيلية آخر عشر دقائق منقوصا بعد طرد الفرنسي لويك باديه.



وافتتح رايو فايكانو الموسم الموسم بفوز على مضيفه ألميريا بهدفين نظيفين سجلهما إيسي بالاسون (20) والفرنسي راندي نتيكا (28) من ركلتي جزاء.