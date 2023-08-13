

قال النائب د.بدر الملا ان قيام الهيئة العامة للاستثمار بإدارة العديد من شركاتها المملوكة لها وأغلبها من دون جدوى اقتصادية واستمرارها بتحقيق خسائر سنوية ‏يعكس نموذج الاستمرار في هدر المال العام وتكريس لتنفيع بهذه الشركات!



واضاف: ‏وجهت هذا السؤال لوزير المالية لنعلق الجرس بضرورة المحاسبة والمعالجة!



وجاء نص السؤال الموجه الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة كالتالي:



تمتلك الهيئة العامة للاستثمار العديد من الشركات الكويتية، وقد جاءت فكرة تأسيس الشركات أو المساهمة فيها لإدخال خدمات وفرض نوع من المرونة في اتخاذ القرار، وكذلك للعمل على أسس تجارية وخدمية للمجتمع.



وعليه نرغب بإجابتنا عن الاسئلة التالية:



1 - مـــا عــــدد الشركات الحكومية المملوكة للهيئة العامة للاستثمار التي تمتلك فيها الهيئة ما نسبته على الأقل 40%، وما أسماء هذه الشركات موضحا معها أسماء ملاكها.



2 - كم عدد الشركات المملوكة لهيئة الاستثمار والتي حققت خسائر خلال آخر خمس سنوات مالية؟ موضحا اسم كل شركة وقيمة الخسائر السنوية وأسبابها.



3 - كم يبلغ عدد الشركات الحكومية التي تبلغ فيها ملكية الهيئة 40% من رأس المال وحققت تلك الشركات أرباحا في الخمس سنوات الأخيرة؟ موضحا اسم كل شركة وقيمة الأرباح السنوية وأسبابها.



4 - ما إجراءات الهيئة العامة للاستثمار في الجمعيات العمومية لتلك الشركات الخاسرة؟



هل قدم ممثلو الهيئة اعتراضات أو تحفظ على أداء تلك الشركات في الجمعيات العمومية؟



فـــــي حالــــــة الإجابـــة بالإيجاب، يرجى تزويدنا بما يثبت ذلك، وفي حالة الإجابة بالنفي يرجى بيان أسباب ذلك.



5 - تزويدنـــا بنســـخ من محاضر اجتماعات الجمعيات العامة لتلك الشركات التي تمتلك الهيئة ما نسبته 40% من رأسمال تلك الشركات للخمس سنوات المالية الأخيرة.



6 - هل توجد دراسات مالية أو فنية معتبرة لإعادة هيكلة الشركات الخاسرة أو للشركات التي لا توجد جدوى مالية من وجودها؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدنا بما يثبت ذلك، وفي حالة الإجابة بالنفي يرجى بيان أسباب ذلك.



7 - تزويدي بجدول يوضح قيمة أصول الشركات التي تمتلك الدولة في أكثر من 40% من رأسمالها لكل شركة على حدة، وذلك بناء على تقييم المدقق الخارجي لهذه الشركات.



8 - ما أسس ومعايير الهيئة في اختيار أعضاء مجالس إدارات تلك الشركات المملوكة للهيئة العامة للاستثمار؟