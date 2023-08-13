دمشق - هدى العبود



كشفت الفنانة السورية صباح بركات سبب غيابها عن الدراما السورية، قائلة: كنت في أميركا لمدة عشر سنوات وحصلت على الجنسية الأميركية، وخلال تواجدي هناك صورت مسلسلا تلفزيونيا بنيويورك عرض على منصة «نتفليكس»، وقالت في آخر لقاء لها: عدت الى سورية لأنني بنيت فيها صخرة وهي عائلتي وعملي ودراستي وأحبائي، لذلك لم أتخل عن تلك الصخرة.



وبدت صباح في حديثها متأثرة باللهجة الأميركية، حيث لفظت بعض الجمل بطريقة العربي المكسر، كما يقال، كما تشارك حاليا في مسلسل «كريستال» بدور والدة محمود نصر الذي وصفته بالفنان الموهوب، معبرة عن حبها الشديد له، كما تحدثت عن صعوبات التصوير التي رافقت العمل، مشيرة إلى انهم كانوا مضطرين الى ارتداء ثياب صيفية في الشتاء ودرجات الحرارة عشرة تحت الصفر ما تسبب في مرضها.