عبدالحميد الخطيب



بعد النجاح الكبير الذي حصدوه بمسلسلهم «منزل 12» الذي عرض في رمضان الماضي، يعود النجم الكبير سعد الفرج من جديد للتعاون مع المخرج المتألق مناف عبدال والكاتب المبدع محمد النشمي في عمل درامي يحمل عنوان «يس عبدالملك»، ويشاركه فيه نخبة من النجوم، سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الفترة المقبلة.



وفي تصريح لـ «الأنباء» قال الفرج: ما زلنا في مرحلة التحضير للمسلسل، «ما بدأنا البروفة للحين»، والتفاصيل الكاملة سيعلن عنها قريبا بمجرد اكتمال فريق العمل، نافيا أن تكون قصة «يس عبدالملك» تراثية على غرار «محمد علي رود»، والذي قام ببطولته «أبو بدر» وحقق نجاحا لدى المشاهدين في الخليج والوطن العربي، وقال: «يس عبدالملك» مختلف تماما، فهو لا يتناول حقبة قديمة لكنه حديث ويدور في إطار اجتماعي انساني «وفيه مفاجآت وايد» على مستوى الخطوط الدرامية، مؤكدا انه لا يعلم ما اذا كان المسلسل سيكون لشهر رمضان 2024 أم خارجه، لأن هذا الأمر خاص بالجهة المنتجة، متمنيا أن ينال العمل رضا الجمهور.



وكان النجم الكبير سعد الفرج قد قام رمضان الماضي ببطولة مسلسل «منزل 12»، تأليف محمد النشمي، اخراج مناف عبدال، وشاركه في البطولة: نور، فاطمة الحوسني، بثينة الرئيسي، أمل محمد، فتات سلطان، أحمد العونان، محمد العلوي، محمد الرمضان، عبدالمحسن القفاص، وآخرون، ودارت أحداث العمل حول أزمة سوق المناخ والخسائر المادية التي أصابت العديد من العائلات الكويتية ورجال الأعمال وتركت أثرا كبيرا على حياتهم وعلاقاتهم بالمحيطين حولهم.