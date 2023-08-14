وسط مطعم مزدحم في طوكيو، يقدم مصارعان عرض سومو على وقع هتافات رواد متحمسين لاكتشاف هذه الرياضة الوطنية في اليابان، مثل عدد متزايد من السياح منذ إعادة البلاد فتح حدودها بعد جائحة كوفيد-19. وافتتح مطعم يوكوزونا تونكاتسو دوسوكوي تاناكا في نوفمبر الماضي، بعد شهر من رفع القيود التي فرضت على دخول الأرخبيل. وهو يقدم في وقت الغداء عروض سومو عادة ما تنفد تذاكرها.



وقال نجم العرض تاكايوكي ساكوما (35 عاما) الذي مارس هذه الرياضة التقليدية حتى تقاعده نهاية العام 2022 باسم جوكوريو «عندما تكون محترفا، تعتمد حياتك على السومو ولا يمكنك الاستخفاف بها».



وأضاف لوكالة فرانس برس «لكن لتسلية الحضور نضيف الفكاهة. الأمر الأكثر أهمية هو جعل الناس يقدرون السومو كثقافة».