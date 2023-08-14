السماح بدراسة الطب البشري في 3 جامعات إماراتية بهدف تزويد المنظومة الصحية بتخصصات طبية ذات جودة وكفاءة عالية

نسعى لتوفير المدخلات الأكاديمية لمساعدة مؤسسات الدولة على تقديم أرقى الخدمات وتعزيز المكانة التنافسية للكويت

زيادة مقاعد التخصصات الطبية في خطة البعثات الخارجية الأصلية لهذا العام بنسبة 54% مقارنة بالعام الماضي

ثامر السليم



أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة د.جاسم الاستاد قرارا يقضي بإضافة 3 جامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة يحق للطلبة الكويتيين التسجيل والالتحاق فيها ببرامج البكالوريوس في تخصص طب البشري، وهي كل من: جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بإمارة دبي وجامعة الخليج الطبية بإمارة عجمان بالإضافة إلى جامعة خليفة بإمارة أبو ظبي



واشترط القرار أن البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي، على أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى في الكلية التي تطرح هذا البرنامج، كما انه يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج الكويت، كما يجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقا للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في الكويت، على أن يسري هذا القرار من تاريخ صدوره ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.



من جهة اخرى، أكدت وزارة التعليم العالي أهمية إعداد رأس المال البشري الذي يشكل الدعامة القوية والركيزة الأساسية لتنمية البلاد ونهضتها، لافتة إلى أنها ماضية قدما في تعزيز المكانة التنافسية الأكاديمية للكويت.



وقالت وكيل الوزارة بالتكليف لمياء الملحم في تصريح صحافي إن «التعليم العالي» تمضي إلى الأمام في استكمال مسيرتها لتعزيز المكانة التنافسية للكويت بتوجيهات من وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة د.جاسم الأستاد وتوفير المدخلات الأكاديمية التي تساعد مؤسسات الدولة على تقديم أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وأوضحت الملحم أن الوزير الأستاد أصدر مؤخرا قرارا وزاريا بشأن السماح بتسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين ببرنامج البكالوريوس تخصص الطب البشري في كل من (جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في إمارة دبي وجامعة الخليج الطبية بإمارة عجمان وجامعة خليفة بإمارة أبوظبي) في الإمارات العربية المتحدة سعيا من الوزارة إلى زيادة فرص تقديم الطلبة الراغبين في دراسة برنامج البكالوريوس تخصص الطب البشري في الجامعات الموصى بها.



وأشارت إلى حرص وزارة التعليم على توفير مقاعد طبية في عدد من الدول ضمن خطة الإيفاد المباشر لدراسة التخصصات الطبية (الطب البشري) للعام الحالي 2024/2023 بهدف تزويد المنظومة الصحية بتخصصات طبية ذات جودة وكفاءة عالية.



وذكرت أنه تمت زيادة مقاعد التخصصات الطبية (طب بشري - طب أسنان) في خطة البعثات الخارجية الأصلية لهذا العام بنسبة 54% مقارنة بالعام الماضي إثر تعاون مثمر بين الوزارة ومكاتبها الثقافية في دول الإيفاد، كما تسعى الوزارة الى توفير مقاعد للابتعاث الخارجي لكل أبنائنا المتقدمين وفقا للنسب والشروط المعلنة.



وبينت الملحم أن وزارة التعليم العالي تعمل بإدارة الفريق الواحد لتنفيذ الأولويات والمشاريع المستقبلية بخطى حثيثة وثابتة والعمل جار على استكمال مراحل بوابة القبول المركزي الموحد.



وبينت أنه تتم المشاركة بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع الاختبار الوطني الموحد للقبول وفق معايير دولية تقيس قدرات خريجي المرحلة الثانوية، وتحقق تكافؤ فرص القبول في البعثات الخارجية، كذلك باقي مؤسسات التعليم العالي للمساهمة في تحسين مخرجات التعليم، وتحقيق العدالة لكل المتقدمين وصولا إلى مخرجات ذات مستوى عالمي.