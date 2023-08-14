عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن البدء في توزيع بطاقات الاحتياط للدفعة الثامنة من الضاحية (3) بجنوب مدينة سعد العبدالله اليوم ابتداء من الساعة 9 صباحا حتى نفاد بطاقات الاحتياط، وستكون أولوية التوزيع للمخصص لهم حتى تاريخ 2005/12/31 وما قبل.



وأضافت «السكنية» أن صاحب العلاقة عليه إحضار البطاقة المدنية الأصلية، وفي حال تعذر تسلم صاحب العلاقة لبطاقة دخول القرعة (الأساسية والاحتياط) أو حضور القرعة بنفسه بإمكانه عمل تفويض عن طريق إدارة خدمة المواطن في مقر المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو الفروع الخارجية التابعة لها، أو توكيل خاص بوزارة العدل مبين به نوع المعاملة ومحددة به المنطقة، مشيرة إلى أنه يوجد توكيل خاص بجميع معاملات المؤسسة مدرج على نظام وزارة العدل.