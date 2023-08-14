قدم النائب حمد العبيد سؤالا الى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة د.جاسم الاستاد جاء كالتالي:



نظرا لأهمية الواجهة الجمالية للبلاد وأثر الزراعة والتشجير على جودة الهواء في البلاد فقد لوحظ إهمال شديد في صيانة وتطوير مشاريع الزراعة التجميلية والغطاء النباتي في شوارع البلاد الرئيسية والفرعية، مما أدى لموت كمية كبيرة من المزروعات والأشجار المعمرة والمساحات الخضراء.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل أعدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تقارير متابعة لحالة الزراعة التجميلية حول الطرق الرئيسية والطرق الفرعية والوقوف على أسباب موت النباتات والأشجار؟



2 - هل شكلت الهيئة لجان لمحاسبة المقصرين في متابعة ورعاية الزراعات التجميلية والأشجار في الطرق السريعة والفرعية والمساحات الخضراء؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرارات تشكيلها والمؤهلات العلمية لأعضائها ومسمياتهم الوظيفية، والنتائج التي توصلت اليها.



3 - ما خطة الهيئة للزيادة من حجم الغطاء النباتي والزراعات التجميلية حول الطرق الرئيسية والطرق الفرعية والمساحات الخضراء؟



4 - هل حاسبت الهيئة الشركات المقصرة في الالتزام بعقود الصيانة والزراعة التجميلية؟



5 - صورة ضوئية من كشف الغرامات والمخالفات المسجلة على الشركات المنفذة من سنة 2020 حتى تاريخه.



6 - كشف بالشركات التي تلتزم معها الهيئة الآن بعقود صيانة للزراعات التجميلية للطرق الرئيسية والطرق الفرعية.