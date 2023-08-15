تعاقد ريال مدريد الاسباني مع مواطنه الحارس الدولي كيبا أريسابالاغا من تشلسي الانجليزي على سبيل الاعارة لموسم واحد وفق ما أعلن، وذلك لتعويض غياب البلجيكي تيبو كورتوا الذي تعرض لإصابة ستبعده عن معظم فترات الموسم الحالي.



وأفاد «الملكي» في بيان صحافي، بأنه «اتفق ريال مدريد وتشلسي على إعارة اللاعب كيبا حتى 30 يونيو 2024».



وتعرض كورتوا (31عاما)، وهو الحارس الأساسي للفريق الاسباني، لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى خلال التدريبات الخميس وسيخضع لجراحة في الأيام المقبلة.



وأعلن ريال مدريد الإسباني أن لاعب الوسط التركي الشاب أردا غولر خضع لعملية جراحية في الغضروف المفصلي بركبته اليمنى. ووفقا للصحافة الإسبانية، فإن اللاعب التركي القادم من فنربخشه مقابل 20 مليون يورو سيبتعد عن الملاعب لمدة شهر ونصف أو شهرين.