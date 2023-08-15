

وجه النائب عبدالله فهاد سؤالا إلى وزير التعليم، بشأن المدارس التي لم يجر فيها أي نشاط دراسي، ونص السؤال على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كم يبلغ عدد المدارس التي لم يجر فيها أي نشاط دراسي، وتعد من المدارس المهجورة التي لا تستقبل أيا من الطلبة أو أعضاء الهيئة التدريسية أو الإدارية؟



2- ما خطة الوزارة حيال هذه المدارس؟ وما الإجراءات التي سوف تتخذ بشأنها؟



3- هل توجد متابعة دورية من الوزارة لتلك المدارس المغلقة أو المهجورة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف عن تلك الزيارات في جميع محافظات البلاد.