

تقدم النائب مرزوق الحبيني باقتراح برغبة، قال في مقدمته، إنه نظرا لأهمية المؤسسات الرياضية والترويحية لدورها المهم في احتواء الشباب واستثمار طاقتهم وقت فراغهم بما هو مفيد.



ونص الاقتراح على ما يلي: «استثمار الساحات الترابية الواقعة في المناطق السكنية لمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير لتكون ملاعب رياضية وأماكن ترفيه عائلية».



كما وجّه النائب مرزوق الحبيني سؤالا إلى جميع الوزراء بشأن أسماء المستشارين غير الكويتيين في الوزارات والجهات والمكاتب التابعة لها منذ 2016 حتى تاريخ السؤال.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1 - قائمــة بأسمــاء المستشارين غيـر الكويتيين المعينين في مكتب الوزير والجهات التابعة لهم من عام 2016 حتى تاريخ ورود هذا السؤال مبينا قرين كل اسم منهم تاريخ إبرام عقد العمل معه.



2 - السيرة الذاتية لكل مستشار غير كويتي سواء أكان معينا أم بعقد عمل أم مرقى أم منتدبا.



3 - العمل الموكل لكل مستشار غير كويتي على حدة.



4 - تفاصيل المرتب لكل مستشار غير كويتي والمكافآت التي تصرف نقدية كانت أم عينية.



5 - قيمة المستحقات المالية التي صرفت للمستشارين غير الكويتيين الذين انتهت خدماتهم أو استقالوا أو تم إنهاء عقودهم أو ندبهم.