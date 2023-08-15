عاطف رمضان



قام مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف م.راشد العنزي أمس بجولة تفقدية على المباني العامة في مدينة المطلاع للتأكد من جاهزيتها تمهيدا لتسليمها للوزارات والجهات الحكومية. وفي هذا السياق، قالت مصادر لـ «الأنباء» إن عدد المباني 113، مشيرة الى أن المؤسسة قامت خلال الأيام الأخيرة بتشكيل لجان تسلم ابتدائية لبعض الأعمال التي تشمل 8 مبان وخدمات البنية التحتية لمركز ضاحية. وأشارت المصادر إلى أن من المباني المقرر تسليمها مركز صحي عام، وسوق مركزي، ومخفر شرطة، ومسجد جامع، وسكن إمام ومؤذن ومبنى مدرسة ثانوية وروضة. من جانب آخر، علمت «الأنباء» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية انتهت من توزيع جميع بطاقات الاحتياط لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله للدفعة الثامنة من الضاحية الثالثة، مشيرة إلى ان موعد إجراء القرعة سيكون يوم غد الأربعاء. وأضافت المصادر أن «السكنية» وزعت 284 قسيمة على المواطنين للمخصص لهم حتى تاريخ 9 يونيو 2004 ومساحة القسيمة الواحدة 400 متر مربع.