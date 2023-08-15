ثامر السليم



أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة د.جاسم الأستاد، قرارا وزاريا بإضافة «Antwerp management school»، إلى القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي، والتي يسمح للطلبة بالالتحاق بها للدراسة في مملكة بلجيكا ببرنامج الماجستير تخصص «Management - innovation and entrepreneurship».



وأشار القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، إلى أنه يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وان تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي، ويجب ان يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الاولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج، ويجب الا يكون برنامج الماجستير تنفيذيا.



ودعا القرار إلى ضرورة مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج الكويت، ويجب ان تكون الدرجات العلمية استوفت متطلبات الحصول عليها وفقا للقرارات المنظمة لها الصادرة عن وزارة التعليم العالي في الكويت.