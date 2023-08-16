أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسجيل مصر حالة زواج كل 34 ثانية ومولود كل 14 ثانية وحالة طلاق كل 117 ثانية خلال عام 2022.



وارتفعت حالات الزواج في مصر لتصل إلى 929.4 ألف حالة زواج عام 2022 مقابل 880 ألف حالة زواج عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.6%، وبلغ متوسط عدد حالات الزواج في الشهر 77.5 ألف حالة عام 2022، وفي اليوم 2546 حالة، وفي الساعة 106 حالات، وفي الدقيقة 1.8 حالة، وحالة زواج كل 34 ثانية.



وحول أعلى 10 محافظات من حيث عدد حالات الزواج خلال عام 2022، جاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى بواقع 150.3 ألف حالة ثم الشرقية بعدد 61 ألف حالة ثم البحيرة بواقع 58.9 ألف حالة ثم الدقهلية بواقع 57.1 ألف حالة ثم المنيا بواقع 56.6 ألف حالة ثم سوهاج بواقع 52 ألف حالة ثم الغربية بواقع 51 ألف حالة ثم الإسكندرية بواقع 50 ألف حالة ثم الجيزة بواقع 48.8 ألف حالة ثم أسيوط بعدد 43.6 ألف حالة.



وبلغ عدد مواليد مصر 2 مليون و193 ألف مولود خلال عام 2022 مقابل 2 مليون و185 ألف مولود عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%، وسجل متوسط عدد المواليد في الشهر 182.8 ألف مولود عام 2022، وفي اليوم 6008 مواليد، وفي الساعة 250 مولودا، وفي الدقيقة 4.2 مولود، ومولود كل 14 ثانية.



وبشأن أعلى 10 محافظات من حيث عدد المواليد خلال عام 2022 جاءت الجيزة في المركز الأول بواقع 201.5 ألف مولود ثم القاهرة بواقع 180.3 ألف مولود ثم المنيا بواقع 161.5 ألف مولود ثم الشرقية 154.5 ألف مولود تلتها سوهاج بواقع 150.6 ألف مولود ثم البحيرة بواقع 141.8 ألف مولود ثم أسيوط بعدد 134.7 ألف مولود ثم الدقهلية بواقع 121.9 ألف مولود ثم القليوبية بواقع 115 ألف مولود ثم الإسكندرية بواقع 97.1 ألف مولود.



وسجل عدد حالات الطلاق في مصر 269.8 ألف حالة طلاق عام 2022 مقابل 254.8 ألف حالة طلاق عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.9%، وبلغ متوسط عدد حالات الطلاق في الشهر 22.5 ألف حالة عام 2022، وفي اليوم 739 حالة، وفي الساعة 31 حالة، وحالة طلاق كل 117 ثانية أي في أقل من دقيقتين.



وبشان أعلى 10 محافظات من حيث عدد حالات الطلاق خلال عام 2022 جاءت القاهرة في المركز الأول بعدد 57.2 ألف حالة تلتها الإسكندرية بواقع 26.3 ألف حالة ثم الجيزة بواقع 24.1 ألف حالة. ثم الشرقية بعدد 19 ألف حالة ثم الدقهلية بعدد 17.7 ألف حالة ثم القليوبية بواقع 14.2 ألف حالة. ثم الغربية بواقع 13.5 ألف حالة ثم البحيرة بواقع 13 ألف حالة ثم المنوفية بعدد 8.4 ألف حالة ثم المنيا بواقع 8 آلاف حالة.