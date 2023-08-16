بشرى شعبان



أصدر الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون بالإنابة م.منصور الغريب قرارا بتشكيل لجنة مختصة تتولى التحقيق والمراجعة على أعمال وحسابات جمعية عبدالله المبارك التعاونية برئاسة مبارك الصانع وبدر المطيري نائبا للرئيس وعضوية كل من أحمد العازمي، سعد المطيري، خلف شلاش، رشا انور، ودانة القصار العنود الركلة وراشد العنزي وفهد الظفيري.



وأشار القرار إلى أن اللجنة تختص بمباشرة أعمالها وفق الإجراءات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (53 ت) لسنة 2021 بشأن آلية وضوابط التحقيق والمراجعة على أعمال وحسابات الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية.



على أن يقوم رئيس اللجنة خلال أسبوعين من انتهاء عمل اللجنة بتسليم الوكيل المساعد لشؤون التعاون:



- أصل التقرير.



- جدول تفريع المخالفات.



- حافظة المستندات.



على أن يحتفظ رئيس اللجنة بنسخة ورقية من التقرير ونسخة أخرى على فلاشة وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أغلب أعضائها، ويجوز للجنة الاستعانة بأي شخص ترى فائدة في حضوره دون أن يكون له حق التصويت، وتكون أعمال اللجنة سرية ويحظر على أعضائها إفشاء المعلومات والبيانات أو توضيح رؤية اللجنة على كل إدارات قطاع التعاون والجمعية المعنية تمكين لجنة التحقيق من كل الأوراق والمستندات والبيانات التي تطلبها، وفي حال الامتناع أو التقاعس يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمساءلة القانونية.



وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتدون محاضر اجتماعات اللجنة وتوقع من جميع الأعضاء الحاضرين.



ويعمل بهذا القرار لمدة شهر اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.