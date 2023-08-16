أعلنت النائبة د.جنان بوشهري عن إبلاغها رسميا بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بتجميد قرار مجلس الوزراء بشأن الرواتب الاستثنائية للوزراء والقياديين واستعجال دراسة شاملة حول معاشات المتقاعدين وما يتعلق بالبديل الاستراتيجي.



وقالت بوشهري، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أمس «أبلغت رسميا أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أمر بتجميد ووقف قرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيرا والخاص بالرواتب الاستثنائية للوزراء والقياديين بالدولة».



وأضافت: إن سموه وجه باستعجال دراسة معاشات المتقاعدين على أن تكون شاملة للجميع لحفظ حقوق المتقاعدين أيا كانت وظائفهم ومناصبهم.



وذكرت بوشهري أن رئيس مجلس الوزراء وجه أيضا باستعجال البديل الاستراتيجي، مثمنة هذه الخطوات والتوجيهات التي تعكس تجاوبا مع القضايا التي تخدم المواطنين في هذا الجانب.



وقالت انه تقديرا لهذه الخطوة فإنها ستتقدم بمذكرة بجميع الملاحظات السياسية والأخطاء القانونية والعيوب الفنية على قرار مجلس الوزراء بشأن المعاشات الاستثنائية التي كانت تمثل محور الاستجواب الذي أعلنت عنه لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري.