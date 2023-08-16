دارين العلي



احتفلت سفارة الهند في البلاد بعيد استقلال الهند السابع والسبعين أمس، حيث أقيمت الفعالية في مقر سفارة الهند بمنطقة الدعية الديبلوماسية.



وبدأ البرنامج الرسمي من الساعة الثامنة صباحا في مقر السفارة بتكريم الزهور لتمثال المهاتما غاندي تلاه رفع العلم الوطني ثلاثي الألوان وغناء النشيد الوطني الهندي.



وتلا السفير د. أدارش سويكا رسالة رئيس الهند إلى الأمة، وشكر قيادة وحكومة الكويت، على الدعم المستمر في زيادة تعميق وتعزيز العلاقات الثنائية بين الهند والكويت والاهتمام الخاص بالجالية الهندية في الكويت. وسلط سويكا الضوء على جهود السفارة للعمل جنبا إلى جنب مع المجتمع في تعزيز العلاقات بين الهند والكويت ومعالجة القضايا التي تهم المجتمع، وسلط الضوء على الجهود التي تبذلها السفارة في مختلف المجالات، بما في ذلك تعزيز التجارة والاستثمار والثقافة والسياحة، وتوسيع وتعميق التعاون المؤسسي في مختلف المجالات، والتدابير المختلفة لضمان رفاهية الجالية الهندية بالكويت.



ولفت إلى انه على الصعيد الثنائي هناك تقدم راسخ في المشاركة المتعددة الأوجه مع الكويت بعد الفجوة التي أحدثها وباء كورونا، حيث تم استئناف الاتصالات الثنائية على مختلف المستويات بعقد اجتماعات للآليات المؤسسية، كما استمرت التجارة الثنائية والاستثمارات مع الكويت في النمو.