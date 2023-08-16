أعرب وزير الصحة د.أحمد العوضي عن اعتزازه وفخره بفوز ثلاثة من أبناء الكويت من بين 2000 مشارك على مستوى العالم في المسابقة الفنية لمنظمة الصحة العالمية التي أقيمت بمناسبة مرور 75 عاما على إنشاء المنظمة، وهم الطالب عبدالله الصفار من ثانوية الامام مالك، والطالب يوسف إبراهيم من مدرسة رفعة النموذجية، والطالب علي المطيري من مدرسة كعب بن مالك.



وقال الوزير العوضي في كلمته خلال الحفل الذي أقامته المنظمة إن جوهر المسابقة الفنية لا يقتصر على مجرد إضفاء قيمة جمالية، بل يتجاوز ذلك ليجسد ماهية الإنسان وعافيته، مشيرا الى قدرة الفن على بث الحماس في النفوس.



وأكد أهمية رعاية المواهب الفنية للشباب الكويتي وتوظيفها في مجال الصحة وما لها من تأثير إيجابي على صحة الإنسان، مشيرا الى أن هذه المسابقة التي تضع الفن والصحة في صميم بنيتها تلعب دورا لا غنى عنه في تفريغ طاقات هؤلاء الشباب الإبداعية عبر منفذ إيجابي وبناء.



وهنأ وزير الصحة الطلبة الفائزين الذين شاركوا لينالوا شرف تمثيل الكويت على المستوى الإقليمي، مشيدا بما تقدمه منظمة الصحة العالمية وإسهاماتها لتعزيز الصحة العامة ودورها الفعال في المشهد الصحي العالمي والإقليمي.



وأشار الى استمرار التعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية، مبينا أن هناك تعاونا قائما معها وهو برنامج مكافحة الإدمان والمخدرات وبرامج أخرى للجودة والمعايير وتطبيقها.



من جانبه، قال ممثل منظمة الصحة العالمية أسد حفيظ إن المسابقة حققت نجاحا باهرا وشهدت تنافسا كبيرا بفضل التعاون والدعم المقدمين من وزارتي الصحة والتربية.