عبدالكريم العبدالله



في إطار التنسيق بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة لإتمام عملية ربط نظام «بصمة» الحضور والانصراف بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية، تقوم الوزارة حاليا بحصر أعداد جميع الموظفين العاملين لديها لإرسالها إلى الديوان قريبا. وذكرت مصادر مطلعة في تصريح لـ «الأنباء» أن وزارة الصحة ماضية في استكمال جميع متطلبات الربط مع الديوان في «بصمة» الحضور والانصراف، متوقعة في الوقت ذاته إتمام عملية الربط بداية العام المقبل إذا تم الانتهاء من جميع المتطلبات واستكمالها. وأفادت المصادر بأن الربط يأتي لقياس عوامل مدى الالتزام بالدوام الرسمي، منها مجموع مدد التأخير، ومدى الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وعدد أيام الانقطاع عن العمل خلال سنة التقييم السنوي، بهدف اكتمال عناصر التقييم للموظف بصورة صحيحة ومتكاملة، وذلك بعد ما لوحظ مؤخرا عدم اكتمال بيانات وإجراءات الحضور والانصراف، التي منها «التأخيرات، الاستثناءات، التخفيف، الإعفاء والتغيب»، لعدد من الوزارات، بينها وزارة الصحة.