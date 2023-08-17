بشرى شعبان



أكدت الأمين العام للمجلس الاعلى للاسرة د.مريم العازمي حرص المجلس على قيام فريق التوعية والارشاد الاسري المنبثق عن اللجنة الوطنية للحماية من العنف الاسري بمهامه ومسؤولياته، مشيدة باداء أعضاء اللجنة في هذا الجانب.



وقالت العازمي في تصريح صحافي عقب اجتماع الفريق أمس انه تم التطرق للعديد من القضايا والمقترحات منها وضع خطة اعلامية متكاملة لنشر التوعية المجتمعية، مبينة ان ذلك من اولويات عمل الفريق، مشيرة إلى أهمية عرض الفلاشات التوعوية بالتعاون مع وزارة الاعلام والتي تنتظر الميزانية لاعتمادها.



وأضافت: المجلس حريص على التعاون مع مختلف الجهات والشراكة مع القطاع الخاص لنشر التوعية وبلوغ الهدف المجتمعي، مؤكدة ان رفع تصور مشروع عرض الفلاشات التوعوية الى وزير الشؤون الاجتماعية من اولويات عمل المجلس.



وأوضحت ان الكثير من المجتمعين تطرقوا للكثير من القضايا، وبعض المقترحات تحتاج لمزيد من الدراسة في الاجتماعات المقبلة لتتبلور وتدخل حيز التنفيذ لخدمة المجتمع وتحقيق الهدف في الامان الاجتماعي وحماية الاسر من العنف.



يذكر ان العام الماضي شهد أعلى معدل تسجيل جرائم العنف الأسري، حيث سجلت النيابة العامة 2223 قضية، بالمقارنة مع 1292 أخرى سجلت في العام 2021.



وبلغ اجمالي عدد القضايا المسجلة كجرائم في العنف الأسري في 3 سنوات مسجلة منذ العام 2020 وحتى العام الماضي 3778 قضية، في حين كان عام 2020 هو الأقل عدد بإجمالي 263 قضية فقط.