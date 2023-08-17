

تقدم النائب أ.د.حمد المطر بسؤال إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة د.جاسم الاستاد جاء فيه:



تختص الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالاهتمام بالثروة الحيوانية ورفع مستواها وحمايتها، وحيث ان المهلة المحددة لأصحاب الغنم/ الإبل بالخروج من المملكة العربية السعودية الشقيقة المحدد لها 31 الجاري قد قاربت على الانتهاء.



لذا، يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كم عدد الغنم/ الإبل الذي دخل البلاد حتى تاريخ ورود السؤال؟



2 ـ ما استعدادات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في التعامل مع العدد المتزايد للثروة الحيوانية في البلاد بعد هذه المهلة؟



3 ـ هل اعتمدت ميزانية ملحقة على وجه السرعة لسد حاجة المربين من الأعلاف بعد هذه المهلة؟



4 ـ هل فتحت منافذ استيراد اعلاف جديدة لمواجهة العدد المتزايد؟



5 ـ ما خطط الهيئة بعد انتهاء هذه المهلة في المحافظة على الامن الغذائي في البلاد؟