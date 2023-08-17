هناك الكثير من المواطنين تم توزيع بيوت لهم تقل مساحتها عن 400 متر مربع في مخالفة صريحة لقانون الرعاية السكنية ومن الظلم مساواتهم في البناء بمن تزيد مساحته عن ذلك



قدم النائب حمدان العازمي اقتراحا بقانون لتعديل مرسوم تنظيم أعمال البناء، بحيث يسمح لمن كانت مساحة قسيمته أقل من 400 متر ببناء الدور الرابع.



وقال العازمي في اقتراحه: أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل مرسوم تنظيم أعمال البناء الصادر في 13 مايو 1979، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة.



مادة أولى: يستبدل بنص البند ثالثا - فقرة (أ) - في الجدول (1) المرفق في مرسوم تنظيم أعمال البناء، النص التالي:



ثالثا - ارتفاعات الأبنية:



(أ) الحد الأقصى لارتفاع البناء (15) مترا على ألا يجاوز (3) طوابق بما في ذلك الطابق الأرضي، وذلك في حال كانت مساحة القسيمة او مساحة ارض البيت اكثر من 400 متر مربع، أما اذا كانت مساحة القسيمة او مساحة ارض البيت 400 متر مربع او اقل يكون الحد الأقصى لارتفاع البناء 20 مترا على ألا يجاوز 4 طوابق بما في ذلك الطابق الأرضي.



ونصـــت المـــذكـــرة الإيضاحية للاقتراح بقانون الذي قدمه النائب حمدان العازمي لتعديل مرسوم تنظيم أعمال البناء، بحيث يسمح لمن كانت مساحة قسيمته أقل من 400 متر ببناء الدور الرابع من خلال تعديل مرسوم تنظيم اعمال البناء الصادر في 13 مايو 1979 على الآتي:



نصت المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية على ألا تقل مساحة القسيمة او مساحة ارض البيت الحكومي عن اربعمائة متر مربع (400م2)، إلا ان هناك الكثير من المواطنين تم توزيع بيوت لهم تقل مساحتها عن 400 متر مربع في مخالفة صريحة لقانون الرعاية السكنية،



ولأنه من الظلم مساواتهم في البناء بمن يزيد مساحة بيته عن 400 متر مربع، كان لزاما علينا تقديم هذا الاقتراح بقانون بتعديل مرسوم تنظيم اعمال البناء الصادر في 13 مايو 1979 وخاصة البند ثالثا في الجدول رقم 1 المرفق بالمرسوم والصادر بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن النموذجـــي والسكـــن الخاص، حيث تم تعديل الفقرة (أ) ليكون الحد الأقصى لارتفاع البناء 20 مترا، على ألا يجاوز 4 طوابق بما في ذلك الطابق الأرضي وذلك في حال كانت مساحة القسيمة أو مساحة أرض البيت اكثر من 400 متر مربع، وذلك بهدف تحقيق جزء من العدالة لهؤلاء المواطنين.