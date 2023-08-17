قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن أموال بلاده المفرج عنها في الخارج ستستخدم في تعزيز الإنتاج المحلي.



وتوصلت طهران وواشنطن الأسبوع الماضي الى اتفاق يتم بموجبه الإفراج عن خمسة أميركيين محتجزين في إيران مقابل إلغاء تجميد ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية وإرسالها إلى حساب في قطر يمكن لإيران الوصول له. ويقول مسؤولون أميركيون إن الأموال الإيرانية ستحول لحسابات عليها قيود وستستخدم لأغراض إنسانية مثل شراء الغذاء أو الدواء. وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة ستفرج عن بعض الإيرانيين من سجون أميركية بموجب الاتفاق.