بشار جاسم



بعد انقطاع دام 4 سنوات، عادت النجمة الكبيرة لطيفة التونسية وبقوة لإحياء حفل جماهيري كبير في مهرجان قرطاج والذي تزامن بنفس الوقت مع عيد المرأة التونسية، حيث حضر الحفل ما يقارب الـ 10 آلاف شخص وغنوا مع لطيفة كل أغانيها وأصبحوا كورال لطيفة، منها «ما تروحش بعيد»، «يا ولد بلادي»، «بحب بغرامك»، «في الكام يوم اللي فاتوا»، «حبك هادي»، «للشمس»، «يا سيدي مسي»، والعديد من الاغاني التونسية، كما تبرعت لطيفة بأجرها لضحايا الحرائق التي أصابت مدينة طبرقة.



وفي اتصال هاتفي معها في تونس، قالت لطيفة لـ «الأنباء»: أنا سعيدة جدا في نجاح الحفل وفي الجمهور اللي حاضر لي، وأقول «آسفة للجمهور اللي كان خارج المسرح وما حصل تذكرة دخول لأن الكراسي كلها مبيعة، وكان الجمهور اللي خارج المسرح اكثر من الداخل، ولله الحمد وسعيدة جدا لتقديمي لهذا الحفل اللي يصادف عيد المرأة التونسية، وأشكر السيدة وزيرة الثقافة د.حياة قطاط على تكريمي، وأيضا الشكر الكبير الى وزيرة المرأة د.آمال موسى التي كرمتني على مسرح قرطاج الرائع، وأنا جدا فخورة بجمهوري التونسي الكبير الذي احتضنني بعد غياب أربع سنوات وغنينا وضحكنا وهلهلنا مع بعض، وعندي حفلة أخرى غدا الجمعة أيضا في قرطاج لدعم ومساندة أهالي شمال تونس بمنطقة طبرقة التي تعرضت بيوتهم للحرائق».