مبارك الخالدي- يحيى حميدان



مع بدء العد التنازلي لانطلاق بطولة دوري زين في نسخته الجديدة 2023- 2024، طالب عدد من الأندية وزارة الإعلام زيادة العوائد المالية المتعلقة بحقوق النقل التلفزيوني.



وفي هذا الإطار، لايزال مسؤولو اتحاد كرة القدم في مفاوضات مع نظرائهم بوزارة الإعلام لإيجاد صيغ وحلول توافقية ترضي جميع الأطراف وتسهم في إنعاش الخزائن المالية لكل الأطراف.



وعلى صعيد المواقع الخاصة بالأندية، عبر نادي الكويت في بيان رسمي عن دعمه لجهود اتحاد كرة القدم والإجراءات التي يقوم بها لمطالبة وزارة الإعلام بزيادة القيمة المالية لحقوق النقل التلفزيوني.



وأكد مجلس إدارة نادي الكويت في بيان رسمي «أن التوجه الفعلي والحقيقي في منظومة كرة القدم يتطلب مساعدة الأندية وكذلك اتحاد الكرة على استغلال جميع الموارد ومن بينها حقوق النقل التلفزيوني لزيادة الإيرادات والدخل بما يعود بالنفع على الأندية ويمنحها القدرة على تلبية التزاماتها المالية».



وفي موقف آخر، عبر مجلس إدارة النادي العربي عن رفضه لنقل مبارياته تلفزيونيا لكون العائد الحالي غير مجز، مشيرا في بيانه الرسمي إلى وجوب زيادة مبلغ المباراة الواحدة لصالح النادي العربي، مطالبا اتحاد الكرة بعدم التفاوض باسم النادي العربي.



وجاء في البيان «الأندية يجب أن تخرج من الوضع الحالي وتتجه إلى الاحتراف الفعلي، وان النادي العربي سيقوم باستغلال جميع الموارد لزيادة إيراداته وفق القانون».



مزعل: ندعم «الكرة»



من جهته، أبدى رئيس نادي خيطان عبدالله مزعل دعمه لتحركات اتحاد الكرة في مسألة زيادة مخصصات النقل التلفزيوني، مشيرا إلى أن أي ارتفاع في الإيرادات سيكون لصالح خزينة النادي ويساعدنا في تطوير فرق نادينا.



ورأى مزعل، في حديث خاص مع «الأنباء»، أن اتحاد الكرة جاد في تحركاته وهو يحظى بدعم الكثير من الأندية.



وبين مزعل أن نادي خيطان على سبيل المثال يعاني ماليا لعدم استفادته من الاستثمار، لذلك فإن مبلغ 20 ألف دينار المخصص من هيئة الرياضة لكل ناد للتعاقد مع محترفين أجانب لا يلبي الطموحات ولا يساعد حتى في التعاقد مع محترف أجنبي واحد في ظل ارتفاع عقود اللاعبين المحترفين عما كانت عليه في السابق.



المعصب: تطبيق مبدأ العدالة



من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة نادي التضامن مبارك المعصب على أهمية دعم الدولة لتنويع مصادر الدخل للأندية الرياضية، ومن بينها إيرادات النقل التلفزيوني للمباريات المحلية وتطبيق مبدأ العدالة بين الأندية عبر منحها جميعا فرصا متساوية في نقل مبارياتها سواء كانت في الدرجة الممتازة أو الأولى، خصوصا أن منافسات الدرجة الأولى لا تتجاوز المباراتين في الجولة الواحدة.



وشدد المعصب على ضرورة رفع وزارة الإعلام المقابل المالي لنقل المباريات، والذي لم يتجاوز عتبة الـ 4 آلاف دينار لفترة قاربت الـ 10 سنوات، مشيرا إلى أن رفع حصص الأندية من شأنه أن يمنحها إيرادا إضافيا مهما تحتاجه في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها.



وقال المعصب إن الرياضة الكويتية بحاجة الى ضخ الأموال سواء عبر الدعم الحكومي المباشر أو الإيرادات الأخرى ومن بينها الاستثمار والتسويق وحقوق النقل التلفزيوني، والتي تعتبر من أهم المصادر التي تعتمد عليها الأندية في مختلف دول العالم لتطويرها والارتقاء بمستوياتها.



بوسكندر: المبلغ الحالي لا يفي بالمتطلبات



بدوره، قال أمين سر نادي كاظمة يوسف بوسكندر، إن الوضع الرياضي والتوجه للاحتراف يتطلبان زيادة دعم الأندية، ما سيعود بالفائدة على الجميع، لذلك الأندية تحتاج للتجهيز، ولو طالعنا كل الدوريات في الدول المجاورة سنجد الفارق والمورد المالي من النقل عنصرا مهما، مشيرا إلى أن مبلغ 4 آلاف دينار مبلغ لا يفي بمتطلبات الاحتراف واحتياجات الأندية، ورغم اختلاقي الكبير مع اتحاد الكرة إلا أننا نؤيد طلب رفع المبالغ، لافتا إلى أنه لن يدخل في موضوع نقل المباريات وعدم النقل لكن نطالب بنقل له قيمة، لذلك نوجه رسالة بضرورة زيادة المخصصات لدعم الأندية.



وفي شأن آخر، أكد بوسكندر أنه لا يمكن عودة شبيب الخالدي إلى لنادي كاظمة لأن عقد شبيب مستمر حتى 2026، وما يثار حول أن انتقاله خارجيا كمحطة لا أساس له من الصحة، علما بأن مهاجم البرتقالي انتقل بنظام الإعارة إلى نادي حتا الإماراتي.



الزنكي: نطالب بزيادة القيمة المالية



من ناحيته، أكد أمين السر المساعد بنادي الشباب جابر الزنكي أن النادي يؤيد ويدعم اتحاد الكرة بمطالبته بزيادة القيمة المالية للنقل التلفزيوني، ولن يكون هناك نقل لأي مباراة ما لم ترتفع القيمة المالية، مضيفا أنه في ظل التعاقدات مع المحترفين والمصاريف الكبيرة لتجهيز الفرق من غير المقبول أن تبقى قيمة النقل كما هي منذ أعوام.



وقال الزنكي: نتمنى من وزارة الإعلام تلبية مطالب الأندية لأنها بالنهاية ستعود بالمنفعة على الرياضة الكويتية.