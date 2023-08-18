سلطان العبدان



قال النائب د.محمد الحويلة إنه قدم اقتراحا بقانون لإنشاء مدينة طبية متكاملة، بحيث تؤسس الحكومة شركة مساهمة يكون غرضها إنشاء مدينة طبية متكاملة تتولى تقديم الخدمات الصحية التخصصية المتميــــزة برأسمال مقداره 100 مليون دينار.



وأضاف الحويلة، خلال حديثه لـ «الأنباء»، أن أسهم الشركة تخصص وتوزع على النحو التالي: 40% للقطاع الخاص و10% للهيئة العامة للاستثمار و50% تخصص منحة لجميع المواطنين، تقوم الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة بإجراء الاكتتاب بها بأعداد متساوية من الأسهم باسم كل منهم، وتتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب.



وأضاف الحويلة أن المبالغ اللازمة لتغطية الاكتتاب تؤخذ من الاحتياطي العام للدولة، ولا يجوز لأي من المواطنين التصرف في هذه الأسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة أو إدراج أسهمها للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية، أيهما أقرب.



وأشار الى أن تأسيس الشركة يتم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويضع النظام الأساسي للشركة اسمها، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد اليها القيام بإجراءات التأسيس.



وعن تفاصيل الموضوع، قال الحويلة إن الشركة تتولى إقامة مدينة طبية متكاملة، تشمل مستشفيات ومراكز طبية تخصصية مثل علاج وجراحة الأورام والعظام والقلب والأعضاء، وغيرها من التخصصات الطبية الدقيقة، وذلك بإشراف وإدارة مراكز طبية عالمية، بحيث تقوم البلدية بتخصيص الأراضي اللازمة لهذا الغرض خالية من العوائق.



وشدد على ضرورة تركيز السلطتين التشريعية والتنفيذية على الاقتراحات التنموية ووضعها ضمن أجندة الأولويات التي تعود بالنفع على الدولة والمواطنين، وتسهم في وضع الكويت بمصاف الدول المتقدمة.