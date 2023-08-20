قال تقرير «الشال» الأسبوعي إن عدد الشركات المدرجة التي أعلنت نتائجها المالية عن النصف الأول من السنة الحالية بلغ 143 شركة، أو نحو 95.3% من عدد الشركات المدرجة البالغ 150 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها وتلك التي تختلف سنتها المالية.



وحققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 1.409 مليار دينار، أي بنسبة ارتفاع بنحو 25.2% عن مستوى أرباح النصف الأول من عام 2022 البالغة نحو 1.125 مليار دينار، بينما حقق الربع الثاني انخفاضا بنحو -5.9% في مستوى أرباحه مقارنة بمستوى أرباح العينة نفسها للربع الأول من عام 2023، حيث حققت تلك الشركات نحو 683 مليون دينار للربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بنحو 725.8 مليون دينار للربع الأول.



وزادت 6 قطاعات من أصل 13 قطاعا نشطا من مستوى ربحيتها عند مقارنة أدائها مع أداء النصف الأول من عام 2022، وانتقل قطاع وحيد من الخسائر إلى الربحية وقطاع آخر خفض من مستوى خسائره، بينما تراجعت أرباح 5 قطاعات.



أفضلها أداء مطلقا كان قطاع البنوك الذي حقق أرباحا بنحو 833.7 مليون دينار مقارنة بنحو 564.2 مليون دينار، أي بارتفاع مطلق بنحو 269.5 مليون دينار، وبعضه يعزى إلى نتائج استحواذ «بيتك» على «المتحد ـ البحرين» بإضافة أرباح الأخير وهو ما لم يكن له مقابل في النصف الأول من العام الماضي.



ثانيها قطاع الاتصالات بتحقيقه أرباحا بلغت نحو 191.9 مليون دينار مقابل نحو 133.4 مليون دينار، أي مرتفعة بنحو 58.5 مليون دينار. تلاهما في الارتفاع، قطاع الطاقة الذي انتقل من الخسائر إلى الربحية، فبعد تحقق خسائر بنحو 4.8 ملايين دينار تحولت إلى أرباح بنحو 7 ملايين دينار، بزيادة مطلقة بنحو 11.8 مليون دينار.



وأكبر انخفاض في مستوى الأرباح كان من نصيب قطاع الخدمات المالية، فقد بلغت أرباحه نحو 127 مليون دينار نزولا من مستوى 175 مليون دينار حققها في النصف الأول من العام الماضي، أي منخفضة بنحو 48 مليون دينار. وتفاصيل أداء القطاعات يلخصها الجدول المرافق.



وتشير نتائج النصف الأول من العام الحالي إلى تحسن أداء 81 شركة مقارنة مع النصف الأول من عام 2022، من ضمنها زادت 59 شركة مستوى أرباحها و22 شركة إما تحولت إلى الربحية أو خفضت من مستوى خسائرها، أي أن 56.6% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء.



وحققت 62 شركة هبوطا في مستوى أدائها، ضمنها 38 شركة انخفض مستوى أرباحها، بينما 24 شركة زادت من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر. وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أرباحا بنحو 1.019 مليار دينار، أو نحو 72.3% من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات المعلنة.



وتصدرها «بيت التمويل الكويتي» بنحو 333.4 مليون دينار، وجاء «بنك الكويت الوطني» في المرتبة الثانية بنحو 275.3 مليون دينار، وشركة «الاتصالات المتنقلة (زين)» في المرتبة الثالثة بنحو 111.7 مليون دينار، واحتل «البنك التجاري الكويتي» المرتبة الرابعة بنحو 69.2 مليون دينار.



وعلى النقيض، حققت عشر شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 47.9 مليون دينار، ضمنها حققت شركة «المزايا القابضة» أعلى مستوى خسائر مطلقة بنحو 24.8 مليون دينار، تلتها شركة «مجموعة عربي القابضة» بنحو 4.2 ملايين دينار.